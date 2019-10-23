Как победить рак и чем в этом поможет опыт СССР - мнение онколога

В Ташкент прибыла делегация из Свердловской области для участия в узбекско-российском медицинском форуме. Специалисты разных профилей, а также представители компаний по производству оборудования и лекарств обмениваются опытом и обсуждают возможность реализации совместных проектов в этой отрасли.

В составе делегации и специалисты-онкологи. Так, по словам Дмитрия Липсона, главной проблемой в борьбе с раком остается позднее выявление болезни. Зачастую, в этом виноваты сами пациенты, которые до последнего не идут на осмотр к специалистам.

"Окончательно победить рак пока невозможно, но эффективно бороться с этим заболеванием, особенно на предокологических и ранних стадиях - вполне реально. К тому же необходимо совершенствовать хирургические и фармацевтические технологии, методы диагностики, повышать квалификацию врачей и воспитывать в них так называемую онкологическую настороженность. В любом случае, тут работает принцип - чем раньше выявил, тем успешнее лечение", — подчеркнул Липсон.

Эффективным, но в наши дни забытым инструментом мониторинга и диагностики он назвал практику ежегодных всеобщих профосмотров, которая была в СССР. Она позволяла регулярно наблюдать пациентов и выявлять любые серьезные отклонения для более эффективного и своевременного лечения.

"Возрождение таких веерных проверок и профосмотров дало бы очень хорошие результаты. У нас в России стартовала сейчас шестилетняя программа по борьбе с онкозаболеваниями. Надеюсь, подобная практика будет налажена и в Узбекистане", — подчеркнул специалист.

При этом он заметил, что принудительными мерами проблему не решить - нужна грамотная просветительская работа с населением.

"Каждый человек должен понимать, что если он при первых симптомах или вообще просто для обследования придет к врачу, его вылечат, а если нет - то никто ему не в силах будет помочь. Тут вопрос внутренней культуры - хочу я жить или нет", — заключил Дмитрий Липсон.

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