Затулин: нужно задуматься над вопросом общего гражданства в рамках СНГ

Рано или поздно необходимо прийти к общему гражданству в рамках СНГ как ко второму гражданству наряду с национальным, заявил первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в четверг во время видеомоста, прошедшего в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

По словам парламентария, он неоднократно говорил об этой идее, а в ответ слышал критические отзывы: многие в штыки приняли данную инициативу, уверяя, что это очень опасно для национальных суверенитетов.

"Я считаю, что логика развития Евразийского экономического союза подталкивает нас к такому решению", – отметил российский депутат.

Отметим, что согласно российскому законодательству, граждане стран СНГ имеют право пересекать границу РФ по предъявлению паспорта. Виза в таком случае не нужна. По регламенту, граждане стран Содружества могут оставаться на территории России до 90 дней. По истечении срока границу необходимо пересечь. В сумме иностранцы из ближнего зарубежья не могут пребывать на территории России более 180 дней из 365 без посещения Федеральной миграционной службы.