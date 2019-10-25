11:47 25 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Политолог, член Общественной палаты РФ Константин Затулин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Затулин: нужно задуматься над вопросом общего гражданства в рамках СНГ

Радио
Получить короткую ссылку
50 0 0
Sputnik Узбекистан

Российский депутат Константин Затулин прокомментировал идею общего гражданства для жителей стран Содружества.

Рано или поздно необходимо прийти к общему гражданству в рамках СНГ как ко второму гражданству наряду с национальным, заявил первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в четверг во время видеомоста, прошедшего в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

По словам парламентария, он неоднократно говорил об этой идее, а в ответ слышал критические отзывы: многие в штыки приняли данную инициативу, уверяя, что это очень опасно для национальных суверенитетов.

"Я считаю, что логика развития Евразийского экономического союза подталкивает нас к такому решению", – отметил российский депутат.

Отметим, что согласно российскому законодательству, граждане стран СНГ имеют право пересекать границу РФ по предъявлению паспорта. Виза в таком случае не нужна. По регламенту, граждане стран Содружества могут оставаться на территории России до 90 дней. По истечении срока границу необходимо пересечь. В сумме иностранцы из ближнего зарубежья не могут пребывать на территории России более 180 дней из 365 без посещения Федеральной миграционной службы.

Теги:
миграция, Мигранты, мигрант, СНГ, СНГ, СНГ, радио, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Рианна и радуга: лучшие костюмы на собачьем параде к Хеллоуину в Нью-Йорке
Белые лебеди улетели на юг: российские Ту-160 впервые прибыли в ЮАР
Улетели "Белые лебеди" в жаркие края: зачем Ту-160 отправились в ЮАР
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться