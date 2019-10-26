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Подлодка, буй и 500 лет шведской русофобии

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Тема:
Подкасты РИА (213)
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Sputnik Узбекистан

Прошло пять лет с нашумевшей охоты на русскую подводную лодку в Швеции. Споры о том, что произошло в октябре 2014 года в шхерах неподалеку от Стокгольма, идут до сих пор. И вот шведская пресса обнародует сенсацию: никакой русской подлодки не было.

Зачем столько лет пугать людей войной, разбираются Яна Наумова и Алексей Дубосарский.
Шведы наконец нашли ту самую подводную лодку, которую искали вокруг Стокгольма с 2014 года. Как раз успели к юбилею — пятилетию знаменитой охоты на русскую подлодку, которая официально называлась операцией "Орел". И вот одна из крупнейших шведских газет выступила с разоблачением: русской шпионской подлодки не существовало. Основное доказательство провалилось уже давно, но шведские военные умолчали об этом.

А пресса продолжала нагнетать страх, и люди видели новые "русские подлодки" все чаще и чаще . Власти сыграли на "смеси оправданных страхов и необоснованного ужаса перед русскими", терзающей шведов уже пять столетий.

© Sputnik / Alexander Imedashvily
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Операция по поиску несуществующей подлодки имела далеко идущие последствия: был пересмотрен военный бюджет, возобновились дебаты о вступлении в НАТО, зазвучали требования вернуть обязательную воинскую службу, эксперты в красках рисовали картины вторжения и сыпали мрачными пророчествами, что Швеция, мол, не выстоит и пары дней...

Что стало с теми, кто пытался логическими доводами успокоить всеобщую истерию? И что, в конце концов, подавало сигналы в стокгольмских шхерах? На эти вопросы отвечают главный редактор портала ИноСМИ Алексей Дубосарский и его заместитель Яна Наумова.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (213)



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