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Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова

Федорова: достоверной информации о гибели аль-Багдади быть не может

Радио
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Sputnik Узбекистан

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова прокомментировала информацию о возможном уничтожении главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации США в Сирии.

Достоверной информации о смерти кого-либо из лидеров "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других государств. – Прим. ред.) быть не может, сказала научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова в эфире радио Sputnik. 

Ранее американские СМИ сообщили о том, что в ходе спецоперации в Сирии уничтожен лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Позже президент США Дональд Трамп выступил с официальным подтверждением этой информации.

"Если такое событие произошло или произойдет, то оно будет засекречено руководством ИГ. Сама фигура аль-Багдади является символом, способствует объединению террористов. Поэтому если это произойдет, я думаю, что его сподвижники предпримут все, чтобы никаких доказательств этого не всплыло наружу", - считает Федорова.

Она обратила внимание на то, почему Соединенные Штаты именно сейчас решили распространить данное сообщение. Тем самым, по мнению Федоровой, американцы пытаются доказать, что они лучшие специалисты по уничтожению ИГ, что они всех победили.

Теги:
радио, Аудио



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