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Автожурналист и автоэксперт Александр Добин
© Foto : Из личного архива Александра Добина

Российский автоэксперт о плюсах и минусах Trade-in в Узбекистане

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Sputnik Узбекистан

В Узбекистане открылся первый Trade-in центр по продаже подержанных авто. Многие увидели в этом сигнал к скорому закрытию традиционного автомобильного базара в Ташкенте. Автоэксперт Александр Добин уверен, что эти системы еще будут существовать параллельно.

По словам российского эксперта, централизованная система продажи подержанных машин не исключает существование физических обычных рынков. Она имеет как свои преимущества, так и недостатки.

"Цели у этих форм продажи авто разные: на рынок люди идут продавать машину, если им нужны деньги на что-то другое, а по Trade-in владелец транспортного средства уже ограничен. Он просто получит возможность купить новый автомобиль, но при этом потеряет часть денег за услуги компании. Зато данный вариант подойдет тем, кому не хочется заниматься организационными вопросами: продажа старой машины уже не его забота", — пояснил Добин.

Узавто
© UzAuto Motors
В Узбекистане открылся первый Trade-in центр
Он добавил, что вторая схема, разумеется, будет способствовать упорядочиванию рынка купли-продажи, а салоны получат возможность реализовывать машины на выгодных для клиента условиях, стимулируя приобретать новые модели. 

Подробный комментарий автомобильного эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
автомобили, Узбекистан



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