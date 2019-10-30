От соленого снега к цветущей пустыне: профессор о спасении Арала

В ходе международной конференции, посвященной проблеме развития зоны Приаралья, экспертов и иностранных журналистов проинформировали о нынешнем состоянии осушенного дна Аральского моря и о первых успехах по восстановлению почв этого региона.

"Ежегодно мельчайшие частицы песка, соли и пыли поднимаются в небо и затем выпадают в виде соляных дождей и даже соленого снега. Где это видано! Разумеется, это наносит вред и почвам, и здоровью населения. Мы начали процесс засеивания лесами осушенного дна, в частности, делаем песконакопительные борозды. После формирования слоя начнем засеивать на них кормовые культуры. Тут будут пастбища - через несколько лет вы эту местность не узнаете", — подчеркнул профессор.

По словам Зиновия Новицкого, цель национального проекта не просто остановить распространение пустыни и предотвратить песчаные и пыльные бури, но и вернуть миллионы гектаров территорий в хозяйственную жизнь страны.

Он добавил, что из-за сильно засоленных почв и грунтовых вод насаждения саксаула остаются невысокими даже через 12 лет, но эффект от них колоссальный.

"Сейчас, осенью, все уже пожелтело, но весной тут все зеленое, все цвете. Это такая красота, это прекрасно", — заключил Новицкий.

Согласно проекту восстановления зоны Приаралья планируется до конца текущего года посадить до 700 тысяч гектаров насаждений, остальное восстановление будет происходить уже естественным путем.

Подробный комментарий доктора сельскохозяйственных наук, 40 лет отдавшего проблеме восстановления зоны Приаралья, слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.