15:19 30 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск
Координатор Государственной программы по улучшению экологической ситуации в зоне Арала Зиновий Новицкий
Sputnik / Мария Науменко

От соленого снега к цветущей пустыне: профессор о спасении Арала

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с водными ресурсами в Центральной Азии (22)
4 0 0
Sputnik Узбекистан

Профессор, доктор сельскохозяйственных наук Института лесного хозяйства Зиновий Новицкий рассказал, как идет работа по смягчению последствий высыхания Аральского моря.

В ходе международной конференции, посвященной проблеме развития зоны Приаралья, экспертов и иностранных журналистов проинформировали о нынешнем состоянии осушенного дна Аральского моря и о первых успехах по восстановлению почв этого региона.

По словам Зиновия Новицкого, цель национального проекта не просто остановить распространение пустыни и предотвратить песчаные и пыльные бури, но и вернуть миллионы гектаров территорий в хозяйственную жизнь страны.

"Ежегодно мельчайшие частицы песка, соли и пыли поднимаются в небо и затем выпадают в виде соляных дождей и даже соленого снега. Где это видано! Разумеется, это наносит вред и почвам, и здоровью населения. Мы начали процесс засеивания лесами осушенного дна, в частности, делаем песконакопительные борозды. После формирования слоя начнем засеивать на них кормовые культуры. Тут будут пастбища - через несколько лет вы эту местность не узнаете", — подчеркнул профессор.

Он добавил, что из-за сильно засоленных почв и грунтовых вод насаждения саксаула остаются невысокими даже через 12 лет, но эффект от них колоссальный.

Пастбища, леса и инновации: как мир собирается спасать Приаралье
Sputnik / Мария Науменко
Пастбища, леса и инновации: как мир собирается спасать Приаралье - видео
"Сейчас, осенью, все уже пожелтело, но весной тут все зеленое, все цвете. Это такая красота, это прекрасно", — заключил Новицкий.

Согласно проекту восстановления зоны Приаралья планируется до конца текущего года посадить до 700 тысяч гектаров насаждений, остальное восстановление будет происходить уже естественным путем.

Подробный комментарий доктора сельскохозяйственных наук, 40 лет отдавшего проблеме восстановления зоны Приаралья, слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан

Тема:
Ситуация с водными ресурсами в Центральной Азии (22)
Теги:
экология, Аральское море, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Вид на Аральское море с высоты
Аральское море: ужасная трагедия и завораживающая красота - фотолента
В центре Тбилиси произошел взрыв в жилом доме - видео
Бизнес по-узбекски: открыть свое дело легко



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться