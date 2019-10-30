Что ждет Турцию из-за новых санкций США — мнение эксперта

Фильм состоит из восьми серий, которые будут появляться в YouTube еженедельно. Сам автор условно разделяет интервьюируемых на три группы: "экстремалы", профессионалы социальной сферы и аналитики.

Это первый американский вуз в республике и крупнейший филиал данного университета за рубежом. Соглашения о его учреждении были подписаны в феврале этого года в посольстве Узбекистана в США.