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Политолог Эльхан Шахиноглу, архивное фото
© Sputnik / Murad Orujov

Что ждет Турцию из-за новых санкций США — мнение эксперта

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Sputnik Узбекистан

Политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал одобрение Конгрессом США пакета санкций против Турции из-за операции Анкары в Сирии и сотрудничества с Россией.

 

Применяемые Конгрессом США против Турции санкции не повредят Анкаре, но создадут дополнительные проблемы для самого Вашингтона, отметил в интервью Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.

 

"Турция ничего не теряет, теряют от этих санкций, от этих неразумных решений, сами США. Потому что данными решениями Штаты удаляют от себя бывшего стратегического союзника – Турцию", — уверен эксперт.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против Турции. Ограничения касаются финансовой сферы. Поводом для обострения турецко-американских отношений стала военная операции на северо-востоке Сирии, а также закупка Анкарой российских комплексов С-400.

Теги:
Сирия, США, Турция



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