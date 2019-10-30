Что ждет Турцию из-за новых санкций США — мнение эксперта

Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.
"Турция ничего не теряет, теряют от этих санкций, от этих неразумных решений, сами США. Потому что данными решениями Штаты удаляют от себя бывшего стратегического союзника – Турцию", — уверен эксперт.
Ранее палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против Турции. Ограничения касаются финансовой сферы. Поводом для обострения турецко-американских отношений стала военная операции на северо-востоке Сирии, а также закупка Анкарой российских комплексов С-400.