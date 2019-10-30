Чем опасны для домов слабые землетрясения — комментарий сейсмолога

В министерстве строительства Узбекистана завершается мониторинг жилого фонда республики. По информации специалистов, несколько тысяч многоэтажек требуют ремонта и модернизации для соответствия современным сейсмическим нормам. Определенную часть построек и вовсе целесообразнее снести и построить на их месте новые дома по передовым технологиям.
"В СССР строительство жилья велось по сейсмическим картам, которые обновлялись раз в десять-пятнадцать лет. Ситуация меняется - зоны сейсмоактивности смещаются, а значит и критерии прочности для тех или иных сооружений могут быть недостаточными при повышении интенсивности землетрясений. К тому же не стоит забывать, что постоянные, слабые, не всегда ощутимые землетрясения также влияют на конструкции зданий, снижая их износостойкость. Это все нужно учитывать", — пояснил ученый.
При этом Зввьялов отметил, что в некоторых случаях ветхие дома проще снести и построить на их месте новые, но порой, при наличии средств и технологий, можно укрепить и переоборудовать уже готовые строения.
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