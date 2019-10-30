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Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Российской Академии Наук (РАН), доктор физико-математических наук Алексей Завьялов
© Sputnik / Vladimir Fedorenko

Чем опасны для домов слабые землетрясения — комментарий сейсмолога

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Sputnik Узбекистан

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Алексей Завьялов разъяснил, почему сейсмологические требования к одним и тем же зданиям могут со временем меняться и стоит ли тратить деньги на укрепление уже готовых домов.

В министерстве строительства Узбекистана завершается мониторинг жилого фонда республики. По информации специалистов, несколько тысяч многоэтажек требуют ремонта и модернизации для соответствия современным сейсмическим нормам. Определенную часть построек и вовсе целесообразнее снести и построить на их месте новые дома по передовым технологиям.

По мнению российского эксперта, сейсмические карты постоянно меняются, что требует корректировки при оценке конкретных объектов на той или иной территории.

"В СССР строительство жилья велось по сейсмическим картам, которые обновлялись раз в десять-пятнадцать лет. Ситуация меняется - зоны сейсмоактивности смещаются, а значит и критерии прочности для тех или иных сооружений могут быть недостаточными при повышении интенсивности землетрясений. К тому же не стоит забывать, что постоянные, слабые, не всегда ощутимые землетрясения также влияют на конструкции зданий, снижая их износостойкость. Это все нужно учитывать", — пояснил ученый.

При этом Зввьялов отметил, что в некоторых случаях ветхие дома проще снести и построить на их месте новые, но порой, при наличии средств и технологий, можно укрепить и переоборудовать уже готовые строения.

Жилые дома в Учкудуке, где живут рабочие комбината, построены еще в советское время
© Foto : Из личного архива Ильи Буяновского
Десятки тысяч многоэтажных домов нуждаются в ремонте
"В России, на Дальнем Востоке успешно были реализованы проекты по укреплению панельных домов "хрущёвок", которые раньше были рассчитаны на семибалльное землетрясение, но теперь находятся в более активной сейсмозоне. Необходимые технологии у строителей имеются. Тут уже каждое государство для себя само решает - целесообразно ли это или нет", — заключил эксперт.

Подробный комментарий специалиста слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
землетрясение, сейсмолог, Строительство, Узбекистан



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