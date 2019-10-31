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Руководитель образовательных проектов Международного форума Инновации в образовании — траектория международного сотрудничества Елена Кобелева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кобелева: мы привезли в Узбекистан уникальные наработки по образованию

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Sputnik Узбекистан

Руководитель образовательных проектов Международного форума "Инновации в образовании — траектория международного сотрудничества" Елена Кобелева рассказала о направлениях сотрудничества между педагогами России и Узбекистана.

В Ташкенте проходит узбекско-российский форум по образованию. Специалисты из РФ привезли в столицу республики свои наработки, а заодно готовы изучить передовой опыт коллег.

По словам Кобелевой, российским специалистам есть что предложить, главное, что есть взаимный интерес.

"У нас авторские уникальные методики, которые прошли практическую обкатку в разных детских садах в России. Думаю, узбекским коллегам это будет очень актуально. Мы готовы и местный опыт рассмотреть и что-то для себя почерпнуть. Уверена, есть и тут передовые наработки", — отметила она.

В случае взаимной заинтересованности, представители российской делегации готовы к более глубокому сотрудничеству. Аналогичный обмен опытом и мастер-классы уже организуются с Казахстанской стороной.

Подробный комментарий в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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