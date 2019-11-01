Гумерова о том, чем привлечь в РФ абитуриентов из стран СНГ

Иностранным студентам из стран СНГ нужно создать более свободные и благоприятные условия для работы в России, об этом неоднократно заявляли в Совете Федерации.
По мнению Гумеровой, иностранных абитуриентов зачастую останавливало от поступления в российские вузы невозможность работать на территории РФ, хотя для старших курсов данный опыт вдвойне был бы полезен.
"Сейчас проделана очень большая работа, эта ситуация проанализирована, и в законодательство вносятся изменения", - уточнила Sputnik Таджикистан Гумерова.
Она добавила, что все необходимые консультации с МВД, Министерством образования и науки России и правительством РФ проведены.
"Такая норма позволит сделать российское образование еще более привлекательным", - заключила представитель Совфеда.