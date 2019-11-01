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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на заседании Совета Федерации РФ.
© Sputnik / Илья Питалев

Гумерова о том, чем привлечь в РФ абитуриентов из стран СНГ

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Sputnik Узбекистан

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от Башкортостана, рассказала о перспективе российского образования для иностранных студентов.

Иностранным студентам из стран СНГ нужно создать более свободные и благоприятные условия для работы в России, об этом неоднократно заявляли в Совете Федерации.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Матвиенко: иностранным студентам нужно создать условия для работы в РФ
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от Башкортостана Лилия Гумерова рассказала о том, что государство намерено сделать экспорт российского образования более привлекательным, чтобы как можно больше студентов приезжало в Россию.

По мнению Гумеровой, иностранных абитуриентов зачастую останавливало от поступления в российские вузы невозможность работать на территории РФ, хотя для старших курсов данный опыт вдвойне был бы полезен.

"Сейчас проделана очень большая работа, эта ситуация проанализирована, и в законодательство вносятся изменения", - уточнила Sputnik Таджикистан Гумерова. 

Она добавила, что все необходимые консультации с МВД, Министерством образования и науки России и правительством РФ проведены.

"Такая норма позволит сделать российское образование еще более привлекательным", - заключила представитель Совфеда.

 




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