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Андрей Манойло
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Грозит ли Трампу импичмент – мнение политолога

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Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло рассказал, кому выгоден импичмент президента США Дональда Трампа и какова вероятность его отставки.

Импичмент в Сенате США не пройдет: необходимого для отставки Дональда Трампа количества голосов набрано не будет, уверенно заявил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в эфире радио Sputnik.

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AP Photo / Evan Vucci
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При этом эксперт отметил, что в сложившейся ситуации выигрывают кандидат Демократической партии на будущих президентских выборах и сама Демократическая партия. 

"На протяжении всей этой процедуры (импичмента) Трамп будет находиться под жестким прессингом. Он будет постоянно отвлекаться на различные действия, связанные с импичментом. Его, возможно, будут постоянно таскать в конгресс, он будет терять время. У него каждая секунда будет на счету, потому что президентская кампания входит в активную фазу, а он вместо того, чтобы заниматься увеличением своего влияния на избирателей, будет ходить в конгресс как на работу. И будет тратить на это время и силы, а и того, и другого у него сейчас дефицит", — объяснил Андрей Манойло.

Полный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Президент, импичмент, политика, США, Дональд Трамп



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