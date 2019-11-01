Эксперт: электронные трудовые книжки помогут исключить человеческий фактор

В Узбекистане с 1 января 2020 года будут введены электронные трудовые договоры и трудовые книжки.

По словам эксперта, одно из главных преимуществ такой системы - создание единой государственной системы контроля за трудовыми отношениями работников. Это абсолютно нормальная история для развитых стран.

К примеру, в России такой процесс давно запущен и проходит постепенно.

"Суть проекта в том, чтобы легализовать официально трудовую деятельность всех работников, чтобы она сразу отражалась в пенсионном фонде. Это также поможет установить контроль за недобросовестными работодателями", - сказал Митрофанова в беседе со Sputnik Узбекистан.

Подобный проект создаст единое информационное пространство, куда будут поступать официальные данные о трудовой деятельности. При нынешней системе в Узбекистане и РФ человек, обратившись в пенсионный фонд с трудовой книжкой, зачастую получает ответ, что данные указаны неверно. Ему приходится собирать справки, а порой и отстаивать свою правоту в судебном порядке.

Сейчас люди не обладают необходимыми знаниями, чтобы самостоятельно проверить свой трудовой стаж, уточняет эксперт. Также могут возникнуть проблемы с контролирующими органы, которые ежегодно проверяют лишь 1,8% работодателей.

Новая система исключает технические ошибки в духе "ручка не пишет" или "печать не там поставили", подытожила эксперт.