"Страхи/Ошибки": как перестать тратить деньги на ненужное?

Сложно объяснить себе и другим, зачем этот хлам. В чём причина импульсивных покупок? Это слабость характера? Правильный маркетинг? Или дефицит радости в жизни?
Бесполезные покупки совершают все. Но что если умом понимаешь, что вещь не нужна, и даже это не останавливает? Как этот порыв объясняют психологи и маркетологи? Стоит ли ругать себя за покупку очередной ненужной вещи?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, нейрофизиологом, специалистом в области нейроэкономики и нейромаркетинга Мариной Королёвой и Кристиной Карапетян, которая часто тратит деньги на ерунду, разбираемся, можно ли выиграть войну с маркетологами и перестать покупать ненужные вещи.
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