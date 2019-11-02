17:27 02 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск
© Sputnik /

Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (218)
14 0 0
Sputnik Узбекистан

Классические ужастики с чудищами, резкими криками и литрами крови вызвали эффект привыкания и больше не пугают.

Теперь киноделы пытаются вызвать у зрителей ужас другим: тусклыми цветами, психологическим напряжением, галлюциногенным искажением картинки, тревогой перед чем-то неизвестным. 5 нетипичных ужастиков, от которых вам долго будет не по себе.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (218)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Повседневная жизнь роботов - фото из будущего
Награда нашла героя: история мальчика, который спас друга - видео
В каких регионах Узбекистана выгоднее работать



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться