Норов: необходимо активно вовлекать Афганистан в транспортную сеть ШОС

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, выступая на заседании глав правительств ШОС в Ташкенте, озвучил главные планы деятельности и перспективные сферы для взаимодействия.

"Для укрепления транспортной взаимосвязанности на пространстве ШОС предлагаем разработать программу по созданию современных мультимодальных логистических центров. Также необходимо активизировать сотрудничество железнодорожных администраций государств организации для создания новых и более эффективного использования уже действующих магистралей. К развитию транспортной сети ШОС стоит более активно привлекать и Афганистан",— подчеркнул в своем докладе Владимир Норов.

Среди приоритетных направление - реализация программы развития ШОС до 2035 года, которая охватывает все ключевые сферы - от экономике торговли и инвестиций, до сельского хозяйства, логистики и культурно-гуманитарной сферы. При этом, подчеркнул Норов, есть необходимость создания дополнительных рабочих групп по промышленности, энергетике и территориальному развитию.

Он добавил, что международный статут Шанхайской организации неуклонно растет, о чем свидетельствуют достигнутые договоренности с ведущими организации при ООН.

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