Эксперт о мировой мусорной катастрофе: остановить мы это не можем

Председатель Комиссии по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева рассказала про горы мусора, которые отравляют все вокруг и о возможных путях решения проблемы.

Человечество загрязняет воздух и не понимает, что делать с отходами – требуются огромные ресурсы на их переработку, отмечает эксперт.

"В среднем женщина надевает вещь семь раз, а дальше – это горы мусора, которые отравляют все вокруг. Есть смысл задуматься и перейти к товарам длительного пользования", - заявила радио Sputnik председатель Комиссии по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева.

В рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне прошла совместная сессия Общественной палаты РФ и Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресса "Социальное неравенство – одна из причин нынешнего глобального кризиса". Организаторы Форума – Фонд Росконгресс и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию".

"Есть высказывание, что мир захлебнется не в атомной войне, а в собственных отходах, и это страшно. Остановить мы это в одночасье, конечно, не можем. Но надо задуматься о ресурсосбережении и вторичной переработке", - отметила Дударева.