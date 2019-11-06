Эксперт о нападении на погранпост: это сенсация для ЦА

По мнению эксперта, нападение боевиков террористической организации "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России) можно считать провокацией.

"Ситуация не то что неприятная, она сенсационная, потому что подобного еще не было. Никогда с территории Афганистана боевики не прорывались ни в один регион Центральной Азии. Если подтвердится, что это боевики ИГИЛ и они пытались прорваться через афганскую границу в Таджикистан и совершить диверсию, тогда это сенсация", - сказал Андрей Серенко в диалоге со Sputnik Таджикистан.

При этом эксперт отметил, что нападение на таджикский погранпост идет вразрез с обычными действиями ИГИЛ.

"Честно говоря, не очень вписывается в логику ИГИЛ. Уж больно бестолковая операция. Это не игиловский формат – они любят меньше затрат, больше эффекта. С точки зрения имиджевого поведения ИГ они бы сделали совсем другие вещи", - считает Серенко.

Эксперт также добавил, что нужно дождаться, пока ИГИЛ действительно подтвердит причастность к атаке на погранпост, так как это очень важно.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация