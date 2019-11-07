Эксперт: банки сами обязаны бороться с финансированием терроризма

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, кто обязан регулировать финансовые операции для обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О банках и банковской деятельности" в новой редакции.

Документ устанавливает нормы, касающиеся деятельности, запрещенной или ограниченной для банков в целях защиты прав кредиторов и вкладчиков.

Эксперт напомнил, что в России в рамках законодательства обязательному контролю подлежат операции от 600 тысяч рублей. В каждом конкретном случае правила свои. Это зависит в основном от банка. Это делается не только для предотвращения финансирования терроризма, но и с целью безопасности операций.

Некоторые переводы, особенно те, которые выбиваются из типичного профиля пользователя, могут задерживаться. За это время банк проводит проверку.

В первую очередь именно сами банки должны следить за переводами, считает Ульянов. А Центробанк, как регулятор, должен выдавать предписания и рекомендации.

"Но реально с деньгами работают конкретные банки и они должны удостоверится, что операция не нарушает законодательство страны", - уточнил эксперт.

Все часто зависит от размера банка и от инструкций, которые выдаются сотрудникам.