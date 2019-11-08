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Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov

Оленченко: многие европейцы понимают, кто именно избавил их от фашизма

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Sputnik Узбекистан

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко объяснил реакцию британцев на репортаж с репетиции парада 7 ноября на Красной площади.

Британское издание The Daily Mail рассказало о репетиции на Красной площади в Москве парада, посвященного памяти о событиях 7 ноября 1941 года. Репортаж был проиллюстрирован кадрами военных в форме Красной армии, кавалеристов и техники тех лет. Материал восхитил читателей. На сайте появились уважительные и одобрительные комментарии.

© Sputnik /
С парада на фронт: архивные кадры 7 ноября 1941 года
"Широкие слои населения в европейских странах понимают, кто развязал Вторую мировую войну и кто избавил Европу от фашизма. Поэтому я думаю, что здесь проявляются две тенденции, которые совпадают: движение людей в сторону объективности и подсознательный ответ части западных СМИ на этот запрос людей", — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

По его словам, то искажение, которое наблюдалось в последние годы, было искусственным.

"Публикации западных СМИ были направлены на то, чтобы исказить суть Второй мировой войны и принизить значение России. Как мы помним, со стороны Польши была попытка вообще показать, что Россия не участник разгрома фашистской Германии, — сказал Оленченко. — Но поскольку это искусственное построение, оно долго держаться не может. Неизбежно должно было начаться движение в сторону объективной реальности, на это есть запрос".

Подробнее слушайте в радиоподкасте.

Теги:
СМИ, история, вторая мировая война, Великобритания, Россия



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