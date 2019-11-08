Манойло: Украина и США забыли, что идеология нацизма признана преступной

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
"Нацизм и нацистские организации признаны преступными Нюрнбергским трибуналом, и любые проявления нацизма должны преследоваться по закону всеми без исключения странами. Правда, некоторые из них, в частности, США и Украина, об этом подзабыли. Эта резолюция призвана напомнить им о том, что угроза нацизма никуда не исчезла. По этому вопросу важно достигнуть консенсуса", — заявил в эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
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