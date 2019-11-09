Стоит ли переезжать в Москву из родного города?

Концерты мировых звёзд, рестораны на любой вкус, красивые парки, шанс построить карьеру, вдохновляющие знакомства. А еще депрессия, толпы и высокая конкуренция.

С развитием технологий преимущества жизни в Москве по сравнению с другими городами уже не кажутся такими однозначными. Но как выбрать между комфортом небольшого города и драйвом мегаполиса?

Правда ли, что москвичи ненавидят "понаехавших"? Надо ли рваться в столицу, если можно работать удаленно из любой точки мира? Стоит ли рискнуть, если в родном городе стало тоскливо?

Какими качествами нужно обладать, чтобы хорошо устроиться в Москве? Стыдно ли возвращаться, если многомиллионник оказался тебе не по размеру?

Плюсы и минусы жизни в мегаполисе, стереотипы о москвичах и переезде обсуждают Лина, Маша и Ксюша.

Эксперт эпизода — руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил Алексеевский — рассказал, действительно ли существует тенденция к дезурбанизации.

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