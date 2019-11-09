Мастерство или ремесло? Маша Трауб о том, как пишутся книги

Она написала первую повесть на спор с мужем, а потом выпустила ещё несколько десятков успешных произведений. Можно ли понять, какая книга станет бестселлером сейчас, а какая будет интересна читателю через полвека?

Стоит ли угадывать запросы читателей и сколько раз нужно вычитать книгу перед публикацией, рассуждает писатель и журналист Маша Трауб.

Подкаст подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LiveLib.

Можно ли мстить людям на страницах произведений? Как на бытоописание шкафчиков "нанизывается" психология, и в них появляются "скелеты"?

Приносит ли бумажная книга по-прежнему больше денег, и остается ли она индикатором качественного текста? Кто работает в команде с писателем? И писатель в этой команде — начальник или шестерёнка?

Рассказывает Маша Трауб, автор-номинант премии "Выбор читателей" портала LiveLib. В список номинантов премии традиционно попадают издания с самым высоким рейтингом по итогам года, а лучшую книгу года выбирает не экспертное жюри, а читатели.

Присоединиться к голосованию можно с 6 ноября по 19 декабря на странице премии.

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