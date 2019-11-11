Жилин: немалую лепту в подготовку террористов вносят некоторые имамы

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин о том, почему женщины, родившиеся в городе Истаравшане Согдийской области, могли стать участницами террористической организации.

Ранее сообщалось, что из 20 боевиков, напавших на погранпост на таджикско-узбекской границе, четверть составляли женщины.

В разговоре со Sputnik Таджикистан эксперт отметил, что Согд характерен тем, что рядом в Афганистане собрано достаточно много подразделений ИГИЛ (организация запрещена в Таджикистане и России), которые уже готовы наступать на бывшие советские республики.

"К сожалению, социальные проблемы и низкий уровень жизни - это та среда, в которой вербуются люди для подобного рода деятельности", - заметил Жилин.

Он добавил, что если женщины из благополучного района Таджикистана готовы выполнять роль смертниц, то в республике ситуация с вербовкой в террористы не контролируется должным образом.

"Большую лепту в подготовку террористов и программы психологической подготовки вносят имамы, которые прошли обучение в весьма неоднозначных регионах с точки зрения религиозного воспитания", - заметил Жилин.

Военный эксперт отметил, что определенные очень мощные силы среди англосаксов очень активно работают по вирусологии ислама.

Речь идет о том, чтобы создавать искажающие ислам течения, которые помогут англосаксам решать те или иные задачи, в том числе террористическим способом.

В качестве примера Жилин привел ситуацию в Сирии.