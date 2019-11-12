Лукьянов: Ташкенту нужно делиться опытом работы с Кабулом

"Необходим очень тесный обмен опытом, потому что, скажем, у Узбекистана свой богатый и особый опыт взаимодействия с Афганистаном еще с советского времени. Не случайно именно Узбекистан в 80-е годы оказался форпостом, лицом Советского Союза к афганскому конфликту. Этот опыт, в основном, печальный и трагический, но тем не менее очень важный", - подчеркнул он в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан на полях Азиатской конференции Валдайского клуба в Самарканде.
По его мнению, в Центральной Азии не наступит полная стабильность, пока не решится вопрос Афганистана.
В Самарканде проходит X Азиатская конференция клуба "Валдай" на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В ее работе принимают участие эксперты из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.