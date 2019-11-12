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Лукьянов: Ташкенту нужно делиться опытом работы с Кабулом

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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (26)
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Sputnik Узбекистан

Для решения афганского вопроса соседние страны должны организовать плотное взаимодействие, отметил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

По мнению эксперта, решить подобные конфликты можно только сообща и при тесном контакте непосредственно с сами Афганистаном, где ситуация остается по-прежнему непредсказуемой.

"Необходим очень тесный обмен опытом, потому что, скажем, у Узбекистана свой богатый и особый опыт взаимодействия с Афганистаном еще с советского времени. Не случайно именно Узбекистан в 80-е годы оказался форпостом, лицом Советского Союза к афганскому конфликту. Этот опыт, в основном, печальный и трагический, но тем не менее очень важный", - подчеркнул он в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан  на полях Азиатской конференции Валдайского клуба в Самарканде.

По его мнению, в Центральной Азии не наступит полная стабильность, пока не решится вопрос Афганистана.

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"Афганистан, к сожалению, один из естественных очагов, куда стекаются представители Исламского государства (запрещено в России) . Борьба с исламизмом, экстремизмом, терроризмом объединяет, потому что это угроза всем. Поэтому взаимодействие и координация между странами, безусловно, будут и должны наращиваться", - заметил специалист.

В Самарканде проходит X Азиатская конференция клуба "Валдай" на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В ее работе принимают участие эксперты из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (26)
Теги:
Борьба с терроризмом, Афганистан, Узбекистан



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