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Бывший генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов
© Sputnik / Юрий Корсунцев

Алимов: Центральной Азии нужна не "большая игра", а мощный подъем

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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (30)
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Sputnik Узбекистан

Бывший генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал, за счет чего страны Центральной Азии смогут достичь нового уровня экономического развития.

В рамках X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде эксперты из 11 стран обсудили перспективы дальнейшего развития региона в контексте глобальных процессов.

"Совершенно очевидно, что странам ЦА не нужна "большая игра", они заинтересованы в партнерских отношениях для мощного подъема. А достичь этого можно не только за счет традиционных ресурсов, но в том числе с помощью аграрного сектора. Опять же, если говорить о ключевых партнерах, то это проверенные годами, всепогодные, можно сказать, партнеры - Россия и Китай. Это "крылья" для стран ЦА. Ни одна из них не доминирует, а напротив - дополняет", — подчеркнул Рашид Алимов.

Он добавил, что несмотря на разные точки зрения все эксперты сходятся в одном - нужна консолидация и развитие внутри региона.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (30)
Теги:
Дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Китай, Центральная Азия, Узбекистан



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