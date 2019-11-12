Алимов: Центральной Азии нужна не "большая игра", а мощный подъем

Бывший генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал, за счет чего страны Центральной Азии смогут достичь нового уровня экономического развития.

"Совершенно очевидно, что странам ЦА не нужна "большая игра", они заинтересованы в партнерских отношениях для мощного подъема. А достичь этого можно не только за счет традиционных ресурсов, но в том числе с помощью аграрного сектора. Опять же, если говорить о ключевых партнерах, то это проверенные годами, всепогодные, можно сказать, партнеры - Россия и Китай. Это "крылья" для стран ЦА. Ни одна из них не доминирует, а напротив - дополняет", — подчеркнул Рашид Алимов.

В рамках X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде эксперты из 11 стран обсудили перспективы дальнейшего развития региона в контексте глобальных процессов.

Он добавил, что несмотря на разные точки зрения все эксперты сходятся в одном - нужна консолидация и развитие внутри региона.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.