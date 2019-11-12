Алимов: Центральной Азии нужна не "большая игра", а мощный подъем

"Совершенно очевидно, что странам ЦА не нужна "большая игра", они заинтересованы в партнерских отношениях для мощного подъема. А достичь этого можно не только за счет традиционных ресурсов, но в том числе с помощью аграрного сектора. Опять же, если говорить о ключевых партнерах, то это проверенные годами, всепогодные, можно сказать, партнеры - Россия и Китай. Это "крылья" для стран ЦА. Ни одна из них не доминирует, а напротив - дополняет", — подчеркнул Рашид Алимов.
Он добавил, что несмотря на разные точки зрения все эксперты сходятся в одном - нужна консолидация и развитие внутри региона.
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