Блохин назвал цели, которые США преследуют в Сирии

Соединенные Штаты хотят создать в Сирии очаг напряжения, чтобы дестабилизировать, саботировать послевоенное устройство, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Они (США. — Прим. ред.) пытаются достичь трех главных целей. Первая — отрезать официальному сирийскому правительству доступ к нефти, и тем самым лишить его финансов, чтобы было проблематично восстанавливать экономику страны. Вторая — разыграть курдскую карту, финансировать курдов, и тем самым подталкивать Турцию к более активному участию в решении курдского вопроса на территории Сирии, а значит, сталкивая Турцию с официальным сирийском правительством. Третья цель заключается в том, чтобы спутать все карты России", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
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