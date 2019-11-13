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Политолог Константин Блохин
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Блохин назвал цели, которые США преследуют в Сирии

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Sputnik Узбекистан

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что одна из целей Соединенных Штатов в Сирии — отрезать официальному правительству страны доступ к нефти, и тем самым лишить его денег на восстановление экономики.

Соединенные Штаты хотят создать в Сирии очаг напряжения, чтобы дестабилизировать, саботировать послевоенное устройство, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. 

"Они (США. — Прим. ред.) пытаются достичь трех главных целей. Первая — отрезать официальному сирийскому правительству доступ к нефти, и тем самым лишить его финансов, чтобы было проблематично восстанавливать экономику страны. Вторая — разыграть курдскую карту, финансировать курдов, и тем самым подталкивать Турцию к более активному участию в решении курдского вопроса на территории Сирии, а значит, сталкивая Турцию с официальным сирийском правительством. Третья цель заключается в том, чтобы спутать все карты России", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Сергей Лавров, политика, Сирия, США



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