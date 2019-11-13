Блохин назвал цели, которые США преследуют в Сирии

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СГБ прокомментировала инцидент на приграничном пункте Ранее, в этом районе местные контрабандисты неоднократно совершали попытки наезда на пограничников с целью запугивания и скрытия с места преступления. 38

Жерар Депардье в Узбекистане — чем покорила актера жемчужина Востока Французский актер снимается в документальном кино в Узбекистане. Съемки уже прошли в Ташкенте, продолжаются в Самарканде и следом группа отправится Бухару, Хиву, Термез и Нукус. 253