Беляев оценил прогноз по объему добычи нефти в России к 2025 году

В базовом сценарии ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook говорится, что в 2025 году добыча нефти в России снизится до 11,1 миллиона баррелей в сутки.
Эксперт РИСИ Михаил Беляев усомнился в достоверности прогноза и объяснил, почему.Sputnik.
По его мнению, в подобных случаях скорее могут иметь место пропагандистские и политические моменты, чем реальные экономические прогнозы.
"В течение ближайшего пятилетия произойдет коренная перестройка всего промышленного, хозяйственного и социального устройства, которая уничтожит все инерционные прогнозы", — считает Михаил Беляев.
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