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Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев
Фото из личного архива Михаила Беляева

Беляев оценил прогноз по объему добычи нефти в России к 2025 году

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Sputnik Узбекистан

Эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал прогноз аналитиков Международного энергетического агентства, которые заявили, что через пять лет США будут добывать больше сланцевой нефти и газа, чем Россия.

В базовом сценарии ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook говорится, что в 2025 году добыча нефти в России снизится до 11,1 миллиона баррелей в сутки.

Эксперт РИСИ Михаил Беляев усомнился в достоверности прогноза и объяснил, почему.

Станок-качалка
© Flickr/ Paul Lowry
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"Наступает цифровая экономика, на пороге — совершенно новый научно-технический уклад, иной подход даже к производственным мощностям, проблемам и циклам, сюда наслаиваются климатические изменения и мероприятия в области охраны окружающей среды. И в этих условиях говорить о каких-то надежных прогнозах, особенно в области энергетики, очень сложно, они крайне ненадежны", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в подобных случаях скорее могут иметь место пропагандистские и политические моменты, чем реальные экономические прогнозы. 

"В течение ближайшего пятилетия произойдет коренная перестройка всего промышленного, хозяйственного и социального устройства, которая уничтожит все инерционные прогнозы", — считает Михаил Беляев.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Экономика, Нефть



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