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Врио директора Института Научной Информации по Общественным Наукам (ИНИОН РАН) Алексей Кузнецов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Кузнецов о встрече лидеров ЦА в Ташкенте: вопросов для обсуждения немало

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Sputnik Узбекистан

столице Узбекистана 27 ноября состоится вторая неформальная встреча глав центральноазиатских государств. Врио директора ИНИОН РАН Алексей Кузнецов назвал основные темы, которые могут войти в повестку переговоров лидеров.

По мнению экономиста, тем для обсуждения главами стран ЦА немало. При этом, они касаются не только внутрирегиональных проблем, но и вполне глобальных процессов.

"Есть проблема водопользования, которая требует обсуждения и принятия совместных решений. Актуальны и транспортные вопросы. Региональная политика и укрепление позиций Китая в ЦА, а также интеграционные проекты, предлагаемые Россией. Прямого противопоставления этих центров нет, но у стран так или иначе появляется альтернатива. Еще один вопрос - безопасность, особенно из-за нестабильной обстановки у юго-восточных границ региона", — подчеркнул Алексей Кузнецов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По его словам, трудно предполагать, будут ли какие-то конкретные и документально закрепленные договоренности, однако подобные встречи порой оказывают огромное влияние на целые народы.

Теги:
политика, Центральная Азия



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