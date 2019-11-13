Кузнецов о встрече лидеров ЦА в Ташкенте: вопросов для обсуждения немало

"Есть проблема водопользования, которая требует обсуждения и принятия совместных решений. Актуальны и транспортные вопросы. Региональная политика и укрепление позиций Китая в ЦА, а также интеграционные проекты, предлагаемые Россией. Прямого противопоставления этих центров нет, но у стран так или иначе появляется альтернатива. Еще один вопрос - безопасность, особенно из-за нестабильной обстановки у юго-восточных границ региона", — подчеркнул Алексей Кузнецов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
По его словам, трудно предполагать, будут ли какие-то конкретные и документально закрепленные договоренности, однако подобные встречи порой оказывают огромное влияние на целые народы.