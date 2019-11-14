Юлдуз Усманова о требованиях публики: артиста делают не только песни

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова дала большой концерт в Москве. Перед выступлением она поделилась своими эмоциями и рассказала о том, почему "пошла на поводу у зрителей".

"Часто бывает, приходишь с новой программой, а зрители обижаются - а где же наши любимые хиты? Поэтому я решила начать со своих известных песен, а в конце уже добавить новые композиции. Ну и, конечно, общение. Ведь не только песни делают артиста - с публикой нужно говорить, рассказывать, почему и о чем ты поешь. А иначе любой может выйти, включить музыку, спеть и уйти. Нет, я говорю со зрителями, меня за это, наверное, и любят", — заметила Юлдуз Усманова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

За кулисами перед выходом на сцену узбекская примадонна призналась, что вынуждена уступать желаниям поклонников, чтобы не разочаровать их.

Народная артистка Узбекистана добавила, что публика везде разная, даже узбекистанцы в России уже по-другому воспринимают концерт, требуя к себе большего внимания, чем, например, ташкентская публика.

"Я зрителям говорю, что пою для них, что люблю даже несмотря на то, что они меня порой обижают. Но я всегда переступаю через эту болячку и продолжаю любить, иначе я кончусь", — заключила певица.

Юлдуз Усманова начинает свое мировое турне с России, также в ее программе концерты в Казахстане и США. Поздравить ее с таким событием приехал лично король российской эстрады Филипп Киркоров.