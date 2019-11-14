Юлдуз Усманова о требованиях публики: артиста делают не только песни

"Часто бывает, приходишь с новой программой, а зрители обижаются - а где же наши любимые хиты? Поэтому я решила начать со своих известных песен, а в конце уже добавить новые композиции. Ну и, конечно, общение. Ведь не только песни делают артиста - с публикой нужно говорить, рассказывать, почему и о чем ты поешь. А иначе любой может выйти, включить музыку, спеть и уйти. Нет, я говорю со зрителями, меня за это, наверное, и любят", — заметила Юлдуз Усманова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
"Я зрителям говорю, что пою для них, что люблю даже несмотря на то, что они меня порой обижают. Но я всегда переступаю через эту болячку и продолжаю любить, иначе я кончусь", — заключила певица.
Юлдуз Усманова начинает свое мировое турне с России, также в ее программе концерты в Казахстане и США. Поздравить ее с таким событием приехал лично король российской эстрады Филипп Киркоров.