16:19 15 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений
© FOTO. из личного архива Александра Сафонова

Почему мигранты хотят зарабатывать больше россиян — мнение эксперта

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0
Sputnik Узбекистан

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, с чем связаны высокие зарплатные ожидания приезжающих в Россию иностранцев по сравнению с местными работниками.

Сервис по поиску работы Worki подсчитал, что в среднем россияне готовы идти на менее оплачиваемую работу в отличие от мигрантов: например, запросы у иностранцев завышены при трудоустройстве кассиром, грузчиком или водителем.

"В текущем году была проиндексирована стоимость патента, и таким образом мигранты пытаются компенсировать потери. Жизнь в России также дорожает, нужно больше денег на питание и прочее. При этом смогут ли мигранты сделать россиян менее конкурентоспособными, зависит от сферы деятельности. Есть такие области, куда работодатели с большой охотой берут приезжих, потому что они станут работать с более низкими условиями труда, на что не согласятся россияне", - сказал Сафонов в эфире радио Sputnik.

В России мигранты претендуют на более высокую зарплату, чем россияне

Эксперт добавил, что есть сферы, где задействованы высококвалифицированные иностранцы, и там зарплата у мигрантов выше, учитывая западный уровень жизни и стандарты к оплате труда.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Taeyeon
Самые красивые азиатки - фотолента
Король на концерте, лезгинка Усмановой и стихийные пляски - видео
Король на концерте, лезгинка от Юлдуз Усмановой и стихийные пляски — видео
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться