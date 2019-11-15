Почему мигранты хотят зарабатывать больше россиян — мнение эксперта

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, с чем связаны высокие зарплатные ожидания приезжающих в Россию иностранцев по сравнению с местными работниками.

"В текущем году была проиндексирована стоимость патента, и таким образом мигранты пытаются компенсировать потери. Жизнь в России также дорожает, нужно больше денег на питание и прочее. При этом смогут ли мигранты сделать россиян менее конкурентоспособными, зависит от сферы деятельности. Есть такие области, куда работодатели с большой охотой берут приезжих, потому что они станут работать с более низкими условиями труда, на что не согласятся россияне", - сказал Сафонов в эфире радио Sputnik.

Сервис по поиску работы Worki подсчитал, что в среднем россияне готовы идти на менее оплачиваемую работу в отличие от мигрантов: например, запросы у иностранцев завышены при трудоустройстве кассиром, грузчиком или водителем.

В России мигранты претендуют на более высокую зарплату, чем россияне

Эксперт добавил, что есть сферы, где задействованы высококвалифицированные иностранцы, и там зарплата у мигрантов выше, учитывая западный уровень жизни и стандарты к оплате труда.