Почему мигранты хотят зарабатывать больше россиян — мнение эксперта

"В текущем году была проиндексирована стоимость патента, и таким образом мигранты пытаются компенсировать потери. Жизнь в России также дорожает, нужно больше денег на питание и прочее. При этом смогут ли мигранты сделать россиян менее конкурентоспособными, зависит от сферы деятельности. Есть такие области, куда работодатели с большой охотой берут приезжих, потому что они станут работать с более низкими условиями труда, на что не согласятся россияне", - сказал Сафонов в эфире радио Sputnik.
В России мигранты претендуют на более высокую зарплату, чем россияне
Эксперт добавил, что есть сферы, где задействованы высококвалифицированные иностранцы, и там зарплата у мигрантов выше, учитывая западный уровень жизни и стандарты к оплате труда.