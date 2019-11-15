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Заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов
Sputnik / Дильшода Рахматова

Брюханов: русский язык дает народам ЦА возможность строить общее будущее

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Sputnik Узбекистан

Заместитель руководителя Федерального агентства "Россотрудничество" Михаил Брюханов, выступая на конференции в Ташкенте, обозначил ключевые направления взаимодействия между Россией и странами региона в гуманитарной сфере.

По словам заместителя руководителя Россотрудничества, регион Центральной Азии имеет глубокие общие корни, поэтому региональная интеграция - вполне логичное развитие этой макротерритории.

"Общность культуры, истории, обычаев и традиций всегда сплачивала этот регион. А присутствие русского языка в качестве одного из языков межнационального общения дает возможность проживающим в регионе народам строить общее будущее", — подчеркнул Михаил Брюханов.

Он добавил, что по линии Россотрудничества реализуются сразу несколько гуманитарных проектов и программ, нацеленных на укрепление межнациональных связей и добрососедских отношений.

Международная конференция Центральная Азия - наш общий дом
Sputnik / Дильшода Рахматова
Дружба и толерантность: в Ташкенте обсудили развитие межнациональных связей
"В частности, в рамках СНГ мы разрабатываем общую стратегию сотрудничества до 2030-го. Кроме того, совместно с Комитетом по межнациональным отношениям при Кабинете министров Узбекистана мы планируем принять программу сотрудничества на 2020-2021 годы", — добавил Брюханов.

Подробнее выступление замглавы Россотрудничества слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Конференция "Центральная Азия — наш общий дом" состоялась в Ташкенте в рамках Недели толерантности. Участники встречи обсудили вопросы укрепления добрососедских отношений и межнациональных связей в регионе.

Теги:
русский язык, Центральная Азия, Россотрудничество, Узбекистан



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