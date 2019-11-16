Подкаст "ЯсноПонятно": ошибки, из-за которых мы учим язык годами

Сколько можно обещать себе выучить английский, но так и остаться на уровне "Лондон из э кэпитал оф грейт британ"? Как учить язык по-другому: без отговорок, вечного завтра, угрызений совести и главное – с пониманием, для чего он нужен?

Постоянно учиться – норма. Правда, часто это не приносит результатов, отнимает нервы и деньги. Например, языки.

Сначала иностранный язык нам преподавали в школе, потом в университете. Но, как оказалось, пользы в этом было мало. Сериалы с субтитрами тоже не помогают, репетиторы и курсы – дорого, и нет на них времени. А чтобы выучить язык самостоятельно, не хватает силы воли.

Почему сама постановка цели "выучить язык" уже неправильная? Как начать, чтобы в очередной раз не бросить? И, кстати, если быть честным с собой, а нужен ли нам этот английский?

Разбирались Ваня, Ксюша, Лина. Гость эпизода – преподаватель, автор книги "Как перестать учить иностранный язык и начать на нём жить?", автор-номинант премии "Выбор читателей" портала LiveLib Анастасия Иванова.

В список номинантов премии традиционно попадают издания с самым высоким рейтингом по итогам года, а лучшую книгу года выбирает не экспертное жюри, а читатели. Присоединиться к голосованию можно с 6 ноября по 19 декабря на странице премии.

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