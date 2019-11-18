Нессар: отношение к Афганистану будет зависеть от уровня угроз

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар рассказал, почему может ухудшиться ситуация на севере Афганистана и о том, как повышение уровня сотрудничества между Кабулом и Москвой поможет снять опасения и беспокойства стран ЦА.

Встреча будет иметь важные последствия и для Таджикистана, и для Узбекистана, и ЦА региона в целом.

Эксперт рассказал, что обстановку может усугубить политический кризис в Кабуле. На данный момент ситуация с президентскими выборами в Афганистане достаточно обострена, чем могут воспользоваться многие группировки.

"Афганистан, к сожалению, уже долгие годы воспринимается соседними странами как источник угрозы, и такие опасения обоснованы", - сказал Омар Нессар в интервью Sputnik Узбекистан.

При этом сотрудничество страны продолжают, и данный факт может изменить существующую ситуацию.

Узбекистан, безусловно, обеспокоен сложившемся порядком вещей, однако в отличие от других стран ЦА, опирается на свои силы. Тем не менее республика готова к сотрудничеству с Афганистаном. Но все будет зависеть от дальнейшего уровня террористической угрозы, подытожил эксперт.