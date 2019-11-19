Чем легальные букмекеры помогут узбекскому спорту — мнение эксперта

"С 2006 года в России также проходил данный процесс, и, кстати, сами букмекеры тогда выступали инициаторами легализации этого бизнеса. Сейчас доход от таких компаний в сферу спорта исчисляется миллиардами, а некоторые компании становятся официальными партнерами федераций или команд. Это помогает спорту развиваться и подпитывает финансово", — отметил Федоров.
"Они делятся статистикой и данными, а также прогнозами. Если ставки на ту или иную команду вдруг резко расходятся с логичным ходом вещей, то это уже вызывает подозрения и может служить поводом для внимательного изучения", — добавил экс-глава НАБ.
Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.