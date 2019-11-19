Чем легальные букмекеры помогут узбекскому спорту — мнение эксперта

Экс-президент Национальной Ассоциации букмекеров и организатор крупных боксерских шоу Юрий Федоров рассказал, в чем польза от легализации спортивных ставок и чем в этом поможет Узбекистану российский опыт.

"С 2006 года в России также проходил данный процесс, и, кстати, сами букмекеры тогда выступали инициаторами легализации этого бизнеса. Сейчас доход от таких компаний в сферу спорта исчисляется миллиардами, а некоторые компании становятся официальными партнерами федераций или команд. Это помогает спорту развиваться и подпитывает финансово", — отметил Федоров.

В Узбекистане с 2021 года предлагают легализовать букмекерские компании. По мнению бывшего руководителя НАБ, российский опыт показывает позитивные изменения в спорте после приведения рынка ставок в правовое поле.

Говоря о борьбе с договорными матчами, он добавил, что букмекерские конторы во всем мире, напротив, усиленно помогают соответствующим организациям отслеживать такие процессы.

"Они делятся статистикой и данными, а также прогнозами. Если ставки на ту или иную команду вдруг резко расходятся с логичным ходом вещей, то это уже вызывает подозрения и может служить поводом для внимательного изучения", — добавил экс-глава НАБ.

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