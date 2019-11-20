Ефремов о саммите в "нормандском формате": будут выработаны новые правила игры

В Париже 9 декабря пройдет встреча глав государств "нормандского формата". На мероприятии планируется принять документ, однако будет он декларативным или же обязательным к исполнению, говорить пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры по телефону. Они обсудили ситуацию на Украине и предстоящий саммит в "нормандском формате". По некоторым вопросам главы государств пришли к единому мнению.
Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ефремов предположил, что грядущая встреча может принести результат, поскольку это будет диалог сторон, которые действительно хотят договориться, а не встретиться и разъехаться с прежними позициями.
По его словам, российская сторона, "подойдя тоже с более сильными картами, будет выступать не в роли три минус один, где Европа и Украина против России", пишет Sputnik Литва.
"Будут выработаны такие правила игры, согласно которым Париж, Киев, Берлин и, безусловно, Москва смогут управлять процессом и видеть, как ситуация улучшается на глазах", — сказал эксперт.
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