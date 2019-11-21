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Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина
Фото из личного архива Елены Неволиной

Неволина рассказала, как власти разных стран борются с самолечением

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Sputnik Узбекистан

Исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина о российском и мировом опыте борьбы с бесконтрольным применением антибиотиков.

Узбекистан при поддержке Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) внедряет систему надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), в число которых входят антибиотики. Эксперты заявляют: необходимо поставить их продажу и использование во всем мире под жесткий контроль, чтобы люди не увлекались самолечением и позволили сохранить достижения в области медицины для будущих поколений.

В России антибиотики для внутреннего применения продаются только по рецепту, рассказала исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина. 

"Более того, в странах Евросоюза рецептурному отпуску подлежат даже те лекарственные формы, которые применяются исключительно наружно, но содержат в своем составе антибиотики, — отметила Неволина в эфире Sputnik Узбекистан. — Если эти правила соблюдаются при реализации лекарственных препаратов, то, безусловно, количество случаев бесконтрольного употребления сокращается, а самое главное — снижается уровень глобальной резистентности по отношению к антибиотикам у разного рода возбудителей инфекционных заболеваний".

Важно контролировать аптеки и то, как они продают лекарства, отметила Неволина. 

"В России введено такое понятие, как "контрольная закупка", именно в отношении препаратов, подлежащих рецептурному отпуску. Контролирующий орган может провести эту закупку, и, если будет выявлено нарушение правил и порядка отпуска, аптека понесет в том числе административную ответственность", — рассказала эксперт.

Кроме того, во многих странах граждан стимулируют принимать лекарства только по назначению: если человек предъявляет в аптеке рецепт, ему не приходится оплачивать полную стоимость лекарства.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
здоровье, аптеки, лекарство, лекарства



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