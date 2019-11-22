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Военный обозреватель Александр Жилин
photo: courtesy of Alexander Zhilin

Жилин: военные эксперименты США в космосе страшнее ядерного оружия

Радио
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Sputnik Узбекистан

Разработки американцами космического оружия несут колоссальную угрозу миру, по сравнению с которой ядерные ракеты покажутся безобидным средством, уверен военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса признать космос своей новой оперативной сферой. Впрочем, о размещении оружия в космосе пока речь не идет.

"США стремятся к тому, чтобы вести все военные действия за пределами национальных территорий. Чуть раньше были замечены разведывательные признаки того, что американцы делают ставку на милитаризацию космоса. Речь идет о трех направлениях: геоцентрический театр военных действий (околоземное и киберпространство до высоты в 36 тысяч километров), электромагнитное и гравитационное поле Земли, а также контроль над полюсами с целью взять под управление существующий климатический хаос", – сказал Жилин в эфире радио Sputnik.

По его словам, если верить разведданным, то политика Вашингтона и Североатлантического альянса направлена именно на это, а значит, существует реальная угроза человечеству.

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"Дональд Трамп в начале президентского срока заявлял, что США сосредоточились на создании вооружений, основанных на новых физических принципах. Спецслужбы его тут же одернули, и больше на этот счет никто ничего не говорил. Тем не менее, анализируя разведывательные признаки в открытом информационном пространстве, приходишь к тревожным выводам: это может закончиться катастрофой, когда ядерное оружие покажется детским лепетом", – заключил он.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.




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