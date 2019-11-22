Жилин: военные эксперименты США в космосе страшнее ядерного оружия

"США стремятся к тому, чтобы вести все военные действия за пределами национальных территорий. Чуть раньше были замечены разведывательные признаки того, что американцы делают ставку на милитаризацию космоса. Речь идет о трех направлениях: геоцентрический театр военных действий (околоземное и киберпространство до высоты в 36 тысяч километров), электромагнитное и гравитационное поле Земли, а также контроль над полюсами с целью взять под управление существующий климатический хаос", – сказал Жилин в эфире радио Sputnik.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса признать космос своей новой оперативной сферой. Впрочем, о размещении оружия в космосе пока речь не идет.

По его словам, если верить разведданным, то политика Вашингтона и Североатлантического альянса направлена именно на это, а значит, существует реальная угроза человечеству.

"Дональд Трамп в начале президентского срока заявлял, что США сосредоточились на создании вооружений, основанных на новых физических принципах. Спецслужбы его тут же одернули, и больше на этот счет никто ничего не говорил. Тем не менее, анализируя разведывательные признаки в открытом информационном пространстве, приходишь к тревожным выводам: это может закончиться катастрофой, когда ядерное оружие покажется детским лепетом", – заключил он.

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