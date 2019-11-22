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Хабиб Нурмагомедов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Я всегда рядом — Хабиб Нурмагомедов готов поддержать узбекских бойцов MMA

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Sputnik Узбекистан

Чемпион мира по версии UFC в суперлегком весе Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в Ташкенте, где рассказал о предстоящем турнире и дал совет молодым спортсменам.

Спортсмен поздравил Узбекистан с созданием Ассоциации смешанных единоборств, заметив, что этот вид спорта год от года набирает популярность и будет очень востребован узбекской молодежью.

"Не в обиду другим видам спорта будет сказано, но если провести опрос, уверен, что MMA станет самым популярным. Логично, что должна быть организация, которая будет определять четкие правила, проводить частные турниры, следить за здоровьем бойцов - ведь это очень важно. Рано или поздно такой орган должен был появиться, хорошо, что в Узбекистане данный процесс уже запущен", — сказал Нурмагомедов.

Встреча Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хабиб Нурмагомедов с трудом пробился через толпу фанатов в Ташкенте — видео
Боец пожелал узбекской молодежи жить активной разнообразной жизнью, учиться и тренироваться, чтобы оставалось меньше свободного времени.

"Лет через 20 именно в руках этого поколения будет судьба страны, поэтому так важно заниматься воспитанием молодых людей уже сегодня", — заявил чемпион.

Он пообещал оказать всестороннюю поддержку MMA в Узбекистане и конкретным талантливым спортсменам, которые хорошо себя зарекомендуют.

"Завтра в Ташкенте впервые пройдет турнир - это важное событие для страны. Я всегда рядом и готов поддержать достойных бойцов, в том числе для их включения в различные международные организации, например, в UFC. В США у меня есть влияние, так что обязательно помогу", — заключил Нурмагомедов.

В Ташкенте 23 ноября пройдет первый турнир по смешанным единоборствам, в котором примет участие брат Хабиба Нурмагомедова Умар.

Комментарий спортсмена слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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