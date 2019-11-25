Хочется верить, что это крутые курсы – эксперт о проекте "Один миллион программистов"

Интернет-маркетолог, ведущий эксперт по репутации в Сети, соучредитель интернет-агентства Sidorin Lab (Москва) Никита Прохоров прокомментировал новость о запуске в Узбекистане бесплатных онлайн-курсов для программистов.

На базе ташкентского Университета Инха стартовал проект "Один миллион программистов", представляющий собой дистанционное бесплатное обучение широких слоев населения посредством специализированного онлайн-портала. Передавать знания будут эксперты Dubai Future Foundation, сотрудники корейского вуза, IT-академии и IT-школы имени Мухаммада аль-Хорезми. Курс рассчитан на 120 часов.

Будущее — именно за онлайн-образованием, считает интернет-маркетолог Никита Прохоров. У дистанционных курсов есть два очевидных плюса: для обучения не нужно куда-то идти или ехать и они в любом случае гораздо дешевле очного образования.

"Что касается продолжительности обучения, то надо отталкиваться от того, какие именно знания требуется передать. IT — весьма растяжимое понятие, поэтому всегда нужно уточнять, что входит в образовательные часы, кто преподает, в каком формате проходят занятия. Продолжительность многих учебных курсов исчисляется десятками часов, и довольно редко они длятся более ста часов. Поэтому хочется верить, что если курс рассчитан на сто с лишним часов, то это действительно что-то всеобъемлющее и крутое. Именно за такими форматами будущее, — заявил Никита Прохоров в эфире Sputnik Узбекистан. — Можно пожелать студентам и самому проекту удачи".

По мнению эксперта, онлайн-курсы — хороший способ привлечь желающих в профессию.

"Особенно классно, если в них включены реальные кейсы, способы решения реальных проблем, какие-то групповые проекты", — сказал Никита Прохоров.

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