Вассерман оценил шансы Блумберга стать президентом США

Известный политический консультант Анатолий Вассерман отметил, что судьба второго президентского срока в США зависит, как правило, от состояния экономики.

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально объявил, что вступает в президентскую гонку в США от Демократической партии. Медиамагнат, которому уже 77 лет, намерен победить действующего главу государства Дональда Трампа и "восстановить Америку".

Шансы Блумберга на успех оценил политический консультант Анатолий Вассерман.

"Есть правило, практически не дающее сбоя: если во время первого срока президента экономика в стране поднялась, то его избирают снова. Сейчас экономика США растет вопреки всем "стараниям" демократов, поэтому и шансы кандидатов от этой партии слишком малы. Что касается Блумберга: его деловая репутация получше, чем у Трампа, да и опыта управления у него побольше. Но если с экономикой США ничего катастрофического не случится, то и у Блумберга шансов не предвидится", — сказал Вассерман в эфире Sputnik Беларусь.

Комментарий политического консультанта слушайте в аудиозаписи.