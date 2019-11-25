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Вассерман оценил шансы Блумберга стать президентом США

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Sputnik Узбекистан

Известный политический консультант Анатолий Вассерман отметил, что судьба второго президентского срока в США зависит, как правило, от состояния экономики.

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально объявил, что вступает в президентскую гонку в США от Демократической партии. Медиамагнат, которому уже 77 лет, намерен победить действующего главу государства Дональда Трампа и "восстановить Америку".

Шансы Блумберга на успех оценил политический консультант Анатолий Вассерман.

"Есть правило, практически не дающее сбоя: если во время первого срока президента экономика в стране поднялась, то его избирают снова. Сейчас экономика США растет вопреки всем "стараниям" демократов, поэтому и шансы кандидатов от этой партии слишком малы. Что касается Блумберга: его деловая репутация получше, чем у Трампа, да и опыта управления у него побольше. Но если с экономикой США ничего катастрофического не случится, то и у Блумберга шансов не предвидится", — сказал Вассерман в эфире Sputnik Беларусь.

Комментарий политического консультанта слушайте в аудиозаписи.

Теги:
выборы президента, Президентские выборы в США, Дональд Трамп, Майкл Блумберг, политика, США



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