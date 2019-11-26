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Дмитрий Ефимов
© FOTO. Из личного архива Дмитрия Ефимова

Эксперт напомнил об опасности восстановления ИГ* на уровне Зоны племен

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191126/12878436/Ekspert-napomnil-ob-opasnosti-vosstanovleniya-IG-na-urovne-Zony-plemen.html

Бывший старший офицер штаба ФСО, эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов заявил, что Зона племен сильно беспокоит власти Афганистана, которые абсолютно ее не контролируют.

Для Афганистана и России важно не допустить восстановление ИГИЛ* на уровне Зоны племен, заявил бывший старший офицер штаба ФСО, эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов.

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"Зона племен находится между Афганистаном и Пакистаном в горах. Там у них сейчас есть реально укрепленная база и там осуществляется подготовка боевиков. В частности, туда были отправлены боевики, которые готовы дестабилизировать ситуацию в Северном Китае. Я думаю, Зона племен сейчас сильно беспокоит власти Афганистана, которые абсолютно ее не контролируют", — сказал Ефимов в эфире Sputnik Таджикистан.

Еще одна причина для серьезного беспокойства — наркотрафик, объемы которого не уменьшаются.

"Часть наркотиков идет на официальных бортах ВВС США, но часть наркотиков переносится пешим путем в Таджикистан, откуда они попадают потом уже (в Россию — Прим. ред.). И вот это печальная история, которая требует срочного разрешения", — сказал эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотрафик, наркотики, Таджикистан, Афганистан



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