Эксперт: для решения проблем Афганистана нужна многосторонняя дипломатия

Эксперт и научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД Шарбатулло Содиков объяснил, что поможет Афганистану достичь стабильности.

Обеспечить безопасность в Центральной Азии можно только совместными усилиями всех стран региона, заявил эксперт и научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД Шарбатулло Содиков.

По его словам, нынешнее правительства Афганистана показало свою неспособность договориться с талибами.

"Важно, чтобы страны Центральной Азии оказали помощь Афганистану. Для решения проблем нужна многосторонняя дипломатия с региональными игроками", — сказал Содиков в разговоре со Sputnik Таджикистан

Также Афганистану сейчас необходима помощь соседнего Пакистана, отметил эксперт.

Он рассказал, что во время общения с экс-кандидатом в президенты Афганистана тот заметил, что стране нужен сильный справедливый политик, который сможет стать не просто президентом, но и духовным лидером и авторитетом для граждан своей страны.

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