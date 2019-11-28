15:16 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Шарбатулло Содиков
© Официальная страница Шарбатулло Содикова в Facebook

Эксперт: для решения проблем Афганистана нужна многосторонняя дипломатия

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images//1289/44/12894455.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191128/12894533/Ekspert-dlya-resheniya-problem-Afganistana-nuzhna-mnogostoronnyaya-diplomatiya.html

Эксперт и научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД Шарбатулло Содиков объяснил, что поможет Афганистану достичь стабильности.

Обеспечить безопасность в Центральной Азии можно только совместными усилиями всех стран региона, заявил эксперт и научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД Шарбатулло Содиков.

По его словам, нынешнее правительства Афганистана показало свою неспособность договориться с талибами.

Sputnik / Абзал Калиев
Джононов: чтобы освободить Афганистан от террористов, нужно поднять его экономику
"Важно, чтобы страны Центральной Азии оказали помощь Афганистану. Для решения проблем нужна многосторонняя дипломатия с региональными игроками", — сказал Содиков в разговоре со Sputnik Таджикистан.

Также Афганистану сейчас необходима помощь соседнего Пакистана, отметил эксперт.

Он рассказал, что во время общения с экс-кандидатом в президенты Афганистана тот заметил, что стране нужен сильный справедливый политик, который сможет стать не просто президентом, но и духовным лидером и авторитетом для граждан своей страны.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Афганистан, Центральная Азия, безопасность



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик террористов
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик ИГ* из Таджикистана – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться