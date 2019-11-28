Эксперт: для решения проблем Афганистана нужна многосторонняя дипломатия

"Важно, чтобы страны Центральной Азии оказали помощь Афганистану. Для решения проблем нужна многосторонняя дипломатия с региональными игроками", — сказал Содиков в разговоре со Sputnik Таджикистан.
Также Афганистану сейчас необходима помощь соседнего Пакистана, отметил эксперт.
Он рассказал, что во время общения с экс-кандидатом в президенты Афганистана тот заметил, что стране нужен сильный справедливый политик, который сможет стать не просто президентом, но и духовным лидером и авторитетом для граждан своей страны.
Важной новостью форума стало сообщение о запуске торговой площадки электронного кооперационного портала, созданного при Министерстве экономики и промышленности. Главными принципами действия площадки организаторы назвали открытость и прозрачность.