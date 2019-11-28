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Алексей Короленко
© Foto : Из личного архива Алексея Короленко

Короленко о том, сможет ли Узбекистан достичь цели по инфляции

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Советник по инвестициям QBF Алексей Короленко оценил планы ЦБ Узбекистана по совершенствованию финансовой системы республики.

Центробанк Узбекистана анонсировал основные направления денежно-кредитной политики на 2020-й и на 2021-2022 годы. Так, со следующего года ЦБ начнет переходить к инфляционному таргетированию. Постоянный таргет по инфляции к 2023 году установлен на уровне 5%.

Для достижения заданных параметров по инфляции планируется, в частности, внедрить ключевую процентную ставку ЦБ, разработать внутренний валютный рынок, внедрить финансовые инструменты спекулятивной игры.

Cоветник по инвестициям QBF Алексей Короленко отметил, что шаги, которые ЦБ намеревается предпринять, совершенствуют финансовую систему, и если все будет реализовано и отлажено должным образом, "то в целом снижение инфляции повлечет за собой снижение рыночных процентных ставок".

"Нет причин сомневаться в том, что механизм рефинансирования при снижении рыночных ставок может вполне успешно работать в Узбекистане", — сказал Короленко.

Также он отметил, что Центробанк России последние несколько лет снижает ключевую процентную ставку, и можно проследить, как вслед за рыночными ставками снижается ипотечная. "А рыночные ставки, естественно, определяют инфляцию".

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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