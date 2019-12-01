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Спор Парижа и Берлина о НАТО: мозг блока умер, но тело его живет?

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Тема:
Подкасты РИА (241)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191201/12913511/Spor-Parizha-i-Berlina-o-NATO-mozg-bloka-umer-no-telo-ego-zhivet.html

После заявления президента Франции о "смерти мозга" НАТО, ФРГ потребовалось дней десять, чтобы его понять и опротестовать. "НАТО — живая организация, и у нее все в порядке и с мозгом, и сердцем", — сказала преемница госпожи Меркель.

Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов обсуждают, что же случилось с НАТО и почему России рано расслабляться.

Макрона поставила на место новая дама-лидер ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, которую забывчивым журналистам рекомендуют называть пока сокращенно по трем первым буквам ее имени — АКК. Иносказательно отшлепала Макрона и канцлер Меркель, обвинив его в том, что он все время "бьет чашки, которые ей приходится склеивать".

Политологи переводят эту метафору на обычный язык так: Германия по-прежнему видит в НАТО дешевый "страховой полис безопасности" на случай конфликта с Россией. Об этом же говорит и глава МИД ФРГ Хайко Маас: "Мы совершим большую ошибку, если ослабим НАТО. Без США ни Германия, ни Франция не будут в состоянии себя защитить". Защитить — от России, страны с оборонным бюджетом в 18 раз меньше, чем у НАТО.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (241)
Теги:
Германия, Франция, НАТО, политика



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