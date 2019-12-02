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Военный обозреватель Виктор Литовкин
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Военный эксперт: Россия представляет для НАТО такую же угрозу, как марсиане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191202/12918102/Voennyy-ekspert-Rossiya-predstavlyaet-dlya-NATO-takuyu-zhe-ugrozu-kak-marsiane.html

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал очередное заявление о том, что Россия – угроза для НАТО.

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI. По его словам, "Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует решимость" Альянса.

"Россия никому не угрожает, она не приближается к границам НАТО – это НАТО приближается к границам России и размещает там значительные контингенты войск. У России атомных бомб нет в Европе, а у США есть. Военный бюджет НАТО составляет 950 миллиардов долларов, а России – 46 миллиардов. Как можно угрожать 46 миллиардами бюджету в 950 миллиардов? Это смешно. Но здравый смысл, к сожалению, отсутствует в пропагандистских акциях западных стран. С таким же успехом они могут сказать, что им угрожают марсиане", – сказал Литовкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, разговоры о том, что Россия кому-то угрожает, – это попытка поставить все с ног на голову, поменять причину и следствие.

Теги:
Аудио, радио



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