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Алексей Анпилогов
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Анпилогов: то, что сказали в НАТО о России, не соответствует реальности

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Президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов объяснил, почему заявление генсека НАТО оставляет двоякое впечатление.

НАТО не рассматривает Россию в качестве врага и в целом не имеет никакого списка врагов, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

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© РИА "Руспех"
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По его словам, альянс не видит непосредственной угрозы ни для кого из своих союзников, однако видит "все более неопределенную и непредсказуемое среду безопасности". Этим Столтенберг объяснил стремление НАТО "защищаться" от потенциальной угрозы, в частности, в киберпространстве или космосе.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс не считает Россию врагом, а всего лишь отвечает "тогда, когда в этом есть необходимость".

Президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов считает, что заявление Столтенберга не соответствует реальному положению дел.

"Это достаточно неожиданное заявление, поскольку до этого представителями НАТО Россия рассматривалась как противник, как опасность, как страна, которую нужно "поставить на место" в политическом плане. К тому же та истерия, которая творится вокруг так называемого русского влияния на выборы, вмешательства в киберпространстве, – образ России как врага в странах НАТО сформирован достаточно полно…И хотя никто не объявляет состояния войны, но большое количество действий со стороны блока НАТО можно считать недружественными. Плюс постепенно разрушается система коллективной безопасности, целый ряд основополагающих договоров разрушен именно США и опосредованно – НАТО. Поэтому, к сожалению, реальная политика стран-членов НАТО прямо противоположна тому, что сказал Йенс Столтенберг", – сказал Анпилогов в эфире Радио Sputnuk.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
Россия, НАТО



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