Эксперт рассказал, ждут ли мир серьезные потрясения в 2020 году

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о прогнозах экспертов Saxo Bank касательно глобальных экономических и политических изменений, которые ожидают мир в будущем году.

Экономисты датского инвестиционного банка Saxo Bank, специализирующегося на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала, сделали прогноз на следующий год. Речь идет о событиях, которые способны оказать влияние на мировые финансовые рынки.

По мнению экспертов, например, Венгрия может выйти из ЕС, который регулярно подвергает страну жесткой критике за нападки на свободу прессы, притеснения меньшинств и правозащитников.

Венгерское руководство, в свою очередь, считает, что здесь следует говорить не о притеснениях, а о защите национальных культурных ценностей страны и от массовой иммиграции.

Экономист Алексей Зубец полагает, что прогноз датских экспертов – это лишь набор маловероятных гипотез. По его мнению, в будущем году мир, скорее всего, ожидают гораздо более спокойные сценарии.

"Если говорить о победе Трампа, то основные группы аналитиков говорят, что его победа весьма вероятна. Что касается других составляющих прогнозов, то, с одной стороны, существует вероятность того, что какие-то страны выйдут из ЕС, но мы видим, на примере Великобритании, что выход не может произойти в течение одного года. Маловероятна и возможность распада Евросоюза. Ни в Европе, ни в Америке каких-либо серьезных потрясений не следует ожидать, так как экономический рост в странах Западной Европы, в России и США в будущем году продолжится", - отметил Зубец в эфире Радио Sputnik.

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