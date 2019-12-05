Подготовка кадров и громкие премьеры — Абдухакимов о проектах с РФ в кино

Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал о том. как развивается сотрудничество в киноиндустрии и мультипликации между российскими и узбекскими специалистами, а также анонсировал несколько крупных проектов.

"Мы наращиваем вузаимодействие по всем направлениям. Так, уже подписано соглашение между "Союзмультфильмом" и нашей студией мультипликации, кроме того, в Ташкенте открыт филиал легендарного Института кинематографии, на базе которого узбекские специалисты пройдут переподготовку. Я с радостью хочу анонсировать фильм "Маленький мук", съемки которого пройдут в Узбекистане. Помимо этого сегодня мы подписали все документы для начала съемок фильма "Мистер Нокаут" в Узбекистане", — отметил Абдухакимов.

В рамках Дней культуры России в Узбекистане в республике стартовал российско-узбекский кинофорум. Помимо этого представители индустрии двух стран обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества сразу по нескольким направлениям.

Подробнее о сотрудничестве двух государств в кино слушайте в радиоподкасте.