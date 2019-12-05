20:30 05 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Азиз Абдухакимов
Sputnik / Дильшода Рахматова

Подготовка кадров и громкие премьеры — Абдухакимов о проектах с РФ в кино

Радио
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1230/14/12301487.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191205/12950441/Podgotovka-kadrov-i-gromkie-premery--Abdukhakimov-o-proektakh-s-RF-v-kino.html

Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал о том. как развивается сотрудничество в киноиндустрии и мультипликации между российскими и узбекскими специалистами, а также анонсировал несколько крупных проектов.

В рамках Дней культуры России в Узбекистане в республике стартовал российско-узбекский кинофорум. Помимо этого представители индустрии двух стран обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества сразу по нескольким направлениям.

"Мы наращиваем вузаимодействие по всем направлениям. Так, уже подписано соглашение между "Союзмультфильмом" и нашей студией мультипликации, кроме того, в Ташкенте открыт филиал легендарного Института кинематографии, на базе которого узбекские специалисты пройдут переподготовку. Я с радостью хочу анонсировать фильм "Маленький мук", съемки которого пройдут в Узбекистане. Помимо этого сегодня мы подписали все документы для начала съемок фильма "Мистер Нокаут" в Узбекистане", — отметил Абдухакимов.

Подробнее о сотрудничестве двух государств в кино слушайте в радиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото
Владимир Путин: Россия выступает против милитаризации космоса
Путин высказался против милитаризации космоса – видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться