Зачем Узбекистану уникальная мобильная биолаборатория — эксперт

Ведущий научный сотрудник ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора Владимир Смелянский рассказал о возможностях и сферах применения мобильной биолаборатории, которую получил узбекский центр по борьбе с чумой.

Роспотребнадзор передал Минздраву Узбекистана мобильную лабораторию. Уникальный исследовательский комплекс позволяет эффективно проводить анализ всех типов вирусов для выявления опасных заболеваний.

О возможностях лаборатории на колесах, а также сферах ее применения корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал представитель российской делегации.

По его словам, главное преимущество этого комплекса в его мобильности и автономности.

"Эта спарка — две лаборатории по идентификации и биологическим исследованиям — сконструированные на базе КамАЗа. Комплекс может работать в поле автономно очень долгое время. Главные сферы применения - работа в природных очагах возбудителей инфекций, оперативные исследования в период опасных эпидемий, а также мониторинг вирусной ситуации на крупных международных мероприятиях, когда есть большое скопление людей из разных стран с высоким риском завоза редкого экзотического вируса. Мы применяли этим лаборатории, например, во время проведения ЧМ-2018 по футболу", — пояснил Смелянский.

По его мнению, в первую очередь узбекистанские коллеги заинтересованы в применении таких машин для изучения природных территорий, так как лаборатории позволяют в комфортных условиях и с более высоким качеством проводить исследования в десятки раз эффективнее традиционных методов.

"Из трех конфигураций эта самая востребованная. Мы с этими машинами работали в Африке в период вспышки лихарадки Эбола. Там наша разработка очень хорошо себя проявила и ничем не уступала американским или французским аналогам", — заключил российский эксперт.

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