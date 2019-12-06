Зачем Узбекистану уникальная мобильная биолаборатория — эксперт

Роспотребнадзор передал Минздраву Узбекистана мобильную лабораторию. Уникальный исследовательский комплекс позволяет эффективно проводить анализ всех типов вирусов для выявления опасных заболеваний.Sputnik Узбекистан рассказал представитель российской делегации.
По его словам, главное преимущество этого комплекса в его мобильности и автономности.
"Эта спарка — две лаборатории по идентификации и биологическим исследованиям — сконструированные на базе КамАЗа. Комплекс может работать в поле автономно очень долгое время. Главные сферы применения - работа в природных очагах возбудителей инфекций, оперативные исследования в период опасных эпидемий, а также мониторинг вирусной ситуации на крупных международных мероприятиях, когда есть большое скопление людей из разных стран с высоким риском завоза редкого экзотического вируса. Мы применяли этим лаборатории, например, во время проведения ЧМ-2018 по футболу", — пояснил Смелянский.
"Из трех конфигураций эта самая востребованная. Мы с этими машинами работали в Африке в период вспышки лихарадки Эбола. Там наша разработка очень хорошо себя проявила и ничем не уступала американским или французским аналогам", — заключил российский эксперт.
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