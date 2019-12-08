Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?

Как раз накануне саммита в нормандском формате власти ФРГ вдруг решили заняться убийством грузино-чеченского бойца "армии Масхадова", застреленного в Берлине в конце августа. Высланы два российских дипломата.

Москва, сначала явно стремившаяся не привлекать к инциденту внимания, теперь доказывает Германии, что она приютила у себя террориста.

Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов цитируют все основные статьи на эту тему, появившиеся в прессе ФРГ за последние три месяца. И вот что интересно: журналистов почему-то мало интересует, как Зелимхан Хангошвили, числившийся в списках террористов, вообще оказался в столице Германии.

Известно, что посольство ФРГ в любой стране бывшего СССР — одно из самых строгих, немцы отказывают в визе по первому подозрению. Так почему же для участника боевых действий против российской армии и организатора терактов на Северном Кавказе было сделано исключение?

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