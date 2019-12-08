13:49 08 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
ИноСМИ. Серьезно
© Sputnik

Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (246)
21 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1233/86/12338641.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191208/12964783/Ubiystvo-v-Tirgartene-mest-razborka-ili-likvidatsiya.html

Как раз накануне саммита в нормандском формате власти ФРГ вдруг решили заняться убийством грузино-чеченского бойца "армии Масхадова", застреленного в Берлине в конце августа. Высланы два российских дипломата.

Москва, сначала явно стремившаяся не привлекать к инциденту внимания, теперь доказывает Германии, что она приютила у себя террориста.

Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов цитируют все основные статьи на эту тему, появившиеся в прессе ФРГ за последние три месяца. И вот что интересно: журналистов почему-то мало интересует, как Зелимхан Хангошвили, числившийся в списках террористов, вообще оказался в столице Германии.

Известно, что посольство ФРГ в любой стране бывшего СССР — одно из самых строгих, немцы отказывают в визе по первому подозрению. Так почему же для участника боевых действий против российской армии и организатора терактов на Северном Кавказе было сделано исключение?

Слушайте подкаст РИА Новости — и вы услышите ответ, подкрепленный переводами с немецкого.

Тема:
Подкасты РИА (246)
Теги:
Германия, Убийство



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Впервые ёлка в Сити и снова звезды на вершинах – предновогодний Ташкент
В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС
В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС - видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться